RB Leipzig in neuem Trikot im Pokalfinale

12.05.2021, 10:32 Uhr | dpa

RB Leipzig wird im Pokalfinale am Donnerstag gegen Borussia Dortmund erstmals in seinem neuen Heimtrikot auflaufen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Das Trikot ist wie üblich in den Clubfarben rot und weiß gehalten, im Nacken ist die Leipziger Skyline abgebildet. Laut Clubangaben ist das Trikot zu 95 Prozent aus Polyestergewebe gefertigt, das aus recycelten Plastikflaschen gewonnen wurde.