Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos in Leipzig

15.05.2021, 08:38 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Leipziger Stadtteil Wiederitzsch sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte am Freitagabend eine 22-Jährige links abbiegen, als sie gegen den Wagen eines 24-Jährigen im Gegenverkehr prallte. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie und auch der 24-Jährige wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Dessen 49 Jahre alter Begleiter erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden wurde von der Polizei mit 18 000 Euro angegeben.