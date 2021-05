Leipzig

Leipzigs Laimer mit Startelf-Comeback nach fast neun Monaten

16.05.2021, 19:54 Uhr | dpa

Fast auf den Tag genau nach neun Monaten steht Konrad Laimer wieder in der Startelf von Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Trainer Julian Nagelsmann schickt den österreichischen Nationalspieler am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg von Beginn an aufs Feld. Seinen bisher letzten Startelf-Einsatz hatte Laimer vor seiner schweren Knieverletzung am 18. August 2020 gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League. Auf der Leipziger Bank nimmt zudem erstmals der erst 16 Jahre alte Sidney Raebiger Platz. Insgesamt veränderte Nagelsmann seine Startaufstellung im Vergleich zum verlorenen Pokalfinale auf acht Positionen.

Beim VfL Wolfsburg fehlt Josip Brekalo im Kader, der sich im Abschlusstraining verletzt hat. Der Kroate hatte zuletzt beim 3:0 gegen Union Berlin alle Tore für die Niedersachsen erzielt. Wolfsburg genügt in Leipzig ein Punkt, um sich sicher für die Champions League zu qualifizieren.