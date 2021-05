Leipzig

Leipzig-Torwart Gulacsi beendet Saison vorzeitig

17.05.2021, 15:21 Uhr | dpa

Peter Gulacsi vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat die Saison vorzeitig beendet. Der ungarische Nationaltorwart verließ am Montag die Team-Quarantäne, um vor der EM einige Tage mit der Familie zu verbringen. Zudem will der 31-Jährige eine Kapselverletzung am Finger auskurieren. Das teilte der Club mit. Im letzten Saisonspiel beim 1. FC Union Berlin dürfte damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der Spanier Josep Martinez sein Bundesliga-Debüt geben. Die Sachsen beenden die Saison unabhängig vom letzten Spiel als Tabellenzweiter hinter Meister FC Bayern München.