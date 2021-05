Leipzig

Mauer von Leipziger Synagogendenkmal beschmiert

17.05.2021, 19:41 Uhr | dpa

Ein Synagogendenkmal in Leipzig ist von Unbekannten beschmiert worden. Die Täter hätten mehrere Schriftzüge mit schwarzer und weißer Farbe an die Rückseite einer Mauer gesprüht, teilte die Polizei am Montag mit. Beschädigt worden sei dabei eine Fläche von etwa 3,5 mal 1,8 Metern. Zum Inhalt der Schmierereien machte die Polizei keine Angaben. Jedoch habe der Staatsschutz die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Laut Polizei sollen die Vandalen irgendwann zwischen Sonntagnachmittag und -abend zugeschlagen haben.