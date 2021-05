Leipzig

Auch Adams beendet Saison bei RB Leipzig vorzeitig

19.05.2021, 12:18 Uhr | dpa

Nach Torhüter Peter Gulacsi hat auch Mittelfeldspieler Tyler Adams die Saison bei RB Leipzig vorzeitig beendet. Der US-Amerikaner "hat das Quarantäne-Trainingslager in Leipzig verlassen und reist heute in die USA, wo er seine Reha aufgrund anhaltender Rückenprobleme fortsetzen wird", twitterte der sächsische Fußball-Bundesligist am Mittwoch.

Zuvor hatte auch der ungarische Nationaltorhüter Gulacsi die Team-Quarantäne beendet, um vor der EM einige Tage mit der Familie zu verbringen. Zudem will Gulacsi eine Kapselverletzung am Finger auskurieren. Der Vizemeister muss im letzten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin antreten.