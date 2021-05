Leipzig

RB Leipzig spielt ein letztes Mal unter Nagelsmann

22.05.2021, 02:41 Uhr | dpa

Julian Nagelsmann hat am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin sein Abschiedsspiel als Trainer von RB Leipzig. Der 33-Jährige wechselt nach zwei Jahren in Sachsen im Sommer zu Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Bei seinem letzten RB-Auftritt will Nagelsmann noch eine neue Bestmarke aufstellen und mit einem Sieg auf 68 Punkte kommen. Der aktuelle Club-Rekord liegt bei 67 Zählern aus der Saison 2016/17. In Berlin fehlen Torwart Peter Gulacsi, Verteidiger Angeliño sowie die Mittelfeldspieler Dani Olmo und Tyler Adams. Der junge Spanier Josep Martinez wird erstmals im Tor stehen.