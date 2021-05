Leipzig

Holger Mann als SPD-Spitzenkandidat vorgeschlagen

22.05.2021, 12:51 Uhr | dpa

Der Leipziger Landtagsabgeordnete Holger Mann soll Spitzenkandidat der SPD in Sachsen für die Bundestagswahl werden. Das habe SPD-Chef Martin Dulig dem Landesvorstand vorgeschlagen, teilte die Partei am Samstag mit. Der 42-Jährige sitzt seit 2009 im Landtag und ist sowohl Sprecher für Wissenschaft und Hochschulen als auch für Wirtschaft, Technologie und Digitalisierung seiner Fraktion. Er bringe "Ökologie und Ökonomie sowie die Frage nach den Arbeitsplätzen der Zukunft gut zusammen", erklärte Dulig.

Den Angaben zufolge wird der Landesvorstand am kommenden Freitag über einen abgestimmten Vorschlag für die Landesliste zur Wahl Ende September beraten. Über die Liste wird dann bei einer Konferenz von 80 Delegierten am Samstag (29. Mai) in Leipzig abgestimmt. Die Liste solle abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt sein, hieß es. Die SPD hatte zur vergangenen Bundestagswahl 10,5 Prozent der Zweitstimmen in Sachsen erzielt.