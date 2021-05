Leipzig

Poulsen: EM-Testspiel gegen DFB-Team "ideale Vorbereitung"

31.05.2021, 07:09 Uhr | dpa

Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig erhofft sich vom Testspiel mit der dänischen Fußball-Nationalmannschaft gegen die DFB-Auswahl auch einen Leistungsschub für die anstehende Europameisterschaft. "Deutschland ist ein Top-Gegner, und gegen solch eine Top-Nation zu spielen, ist für uns vor der EM eine ideale Vorbereitung", sagte der 26-Jährige in einem "Kicker"-Interview (Montag-Ausgabe). Die deutsche Mannschaft trifft an diesem Mittwoch in Innsbruck im ersten EM-Test auf die Dänen.

"Wir hatten in den letzten Jahren viele Spiele gegen Gegner, die auf unserem Level waren oder ein bisschen darunter. Aber wir hatten nicht viele Spiele auf allerhöchstem Niveau", erklärte Poulsen. "Wir brauchen mehr von diesen Spielen, um als Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen."

Die Dänen treffen bei der EM-Vorrunde am 12., 17. und 21. Juni jeweils daheim in Kopenhagen auf Finnland, Belgien und Russland. Das empfindet Poulsen auch angesichts der erwarteten Zuschauer als Riesenvorteil. Als Favorit sieht er den Europameister von 1992 nicht, obwohl es in den vergangenen drei Jahren nur gegen Belgien zwei Niederlagen gegeben habe. "Ich würde uns einen Underdog nennen, der vielleicht auch mal gewinnen kann", sagte Poulsen.