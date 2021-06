Leipzig

Brennender Lastwagen im Leipziger Norden

23.06.2021, 08:50 Uhr | dpa

Im Leipziger Stadtteil Gohlis hat in der Nacht zu Mittwoch ein Lastwagen gebrannt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Lkw entstand ein erheblicher Schaden, er ist nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.