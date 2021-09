Bundespolizei warnt

Unbekannter manipuliert ICE-Steckdose – Lebensgefahr

22.09.2021, 19:07 Uhr | t-online

Eine Steckdose zwischen zwei Bahn-Sitzen (Symbolbild): Ein unbekannter Täter hat hier einen Stecker so manipuliert, dass alleine eine Berührung lebensgefährlich sein kann. (Quelle: Thorsten Baering)

Ein Bahnmitarbeiter hat in einem ICE einen beunruhigenden Fund gemacht: Eine Steckdose ist so manipuliert worden, dass sie lebensgefährlich war. Die Bundespolizei Leipzig warnt.

In einem ICE ist am Dienstagnachmittag eine präparierte Steckdose entdeckt worden, von der Lebensgefahr ausging. Ein Bahnmitarbeiter hatte die Bundespolizeiinspektion in Leipzig alarmiert. Ihm war der ungewöhnliche Stecker zwischen zwei ICE-Sitzen aufgefallen.

Die Steckdose war nach Angaben der Bundespolizei so abgeschnitten und bearbeitet, dass allein eine Berührung zu schweren Verletzungen geführt hätte. In Berufung auf einen fachkundigen Bahnmitarbeiter betrug die gemessene Spannung 230 Volt – das bedeutet Lebensgefahr.

Die Bundespolizei warnt nun vor präparierten Steckern in Zügen. Da bei Berührung Lebensgefahr besteht, solle man sich direkt bei der Polizei melden. Sie ermittelt unterdessen gegen den bisher unbekannten Täter wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung mit einer das Leben gefährdenden Behandlung.