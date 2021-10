Antisemitismusvorwürfe in Leipzig

Ofarim will gegen Hotelmitarbeiter aussagen – Zeuge spricht

08.10.2021, 07:33 Uhr | pb, mtt, AFP

Die vierte Anzeige nach den Antisemitismusvorwürfen von Gil Ofarim steht an. Der Sänger will nun auch gerichtlich gegen den beschuldigten Hotelmitarbeiter vorgehen. Doch eine Zeugenaussage stellt seine Schilderung in Frage.

Der Sänger Gil Ofarim will nach seinen Antisemitismusvorwürfen gegen zwei Mitarbeiter des Hotel "Westin" in Leipzig nun auch selbst Strafanzeige stellen. Das sagte seine Managerin Yvonne Probst der "Leipziger Volkszeitung" (LVZ). Zudem wolle sich der 39 Jahre alte TV-Star auch bei einem möglichen Gerichtsverfahren als Zeuge äußern.



Probst demnach zur "LVZ": "Gil hat sich als Zeuge angeboten und hat hierzu Dienstag einen Termin in München, wie es jetzt ausschaut. Dort wird er nicht nur als Zeuge aussagen, sondern auch selbst und persönlich Anzeige stellen wegen aller in Betracht kommender Delikte."



Der aus Sendungen wie "Let's Dance" und "The Masked Singer" bekannte Ofarim hatte in einem Instagramvideo am Dienstag von einem antisemitischen Vorfall in der Lobby des Hotels im Zentrum der Stadt berichtet. Beim Einchecken in das Hotel sei er von Mitarbeitern nicht berücksichtigt worden. Grund dafür sei der Davidstern gewesen, den er an dem Abend an an einer Kette getragen hatte.



Der Davidstern ist eines der bekanntesten Symbole, die mit dem Judentum verbunden werden. Ein Hotelmitarbeiter habe immer andere Personen Ofarim vorgezogen – und schließlich gesagt: "Packen Sie Ihren Stern ein". Seit dem Mittelalter schmückt der Davidstern Synagogen und seit 1948 die Flagge des Staates Israel. Während des Nationalsozialismus wurde der Davidstern den Juden als Stigma ("Judenstern") aufgezwungen.



Dies wäre nicht die erste Anzeige in dem Streit, sondern bereits die vierte. Bislang ging bei der Polizei eine Anzeige eines Unbeteiligten wegen Volksverhetzung gegen den beschuldigten Hotelangestellten ein.



Der Hotelmitarbeiter selbst hat zudem zwei weitere Anzeigen erstattet: eine wegen Verleumdung, eine weitere wegen Bedrohung, weil sich Menschen in den sozialen Netzwerken völlig entfesselt gegenüber dem Hotelpersonal geäußert hätten. Die Staatsanwaltschaft prüft die gegen einen Mitarbeiter des Hotels erhobenen Vorwürfe.



Hotelgast reagiert auf Schilderungen von Ofarim



Die "LVZ" zitierte am Donnerstag auch einen Zeugen, den das Hotel selbst offenbar ausfindig gemacht habe. Der 74-jährige Mann gibt an, am Montagabend selbst in der Lobby des Hotels gewesen zu sein. Über das Verhalten von Gil Ofarim sagt der Hotelgast: "Er redete, gestikulierte, wollte offensichtlich auf sein Zimmer." Anschließend habe er das Hotel verlassen, an die Davidstern-Äußerung des beschuldigten Mitarbeiters kann sich der Zeuge nicht erinnern.



Der Hotelchef selbst hat nach eigenen Angaben "alle Gäste kontaktiert, die in der Schlange hinter Herrn Ofarim standen". Die Ergebnisse sollen demnach in einigen Tagen öffentlich gemacht werden.