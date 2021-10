Leipzig

Leerstehendes Haus in Leipzig eingestürzt

08.10.2021, 09:15 Uhr | dpa

Im Leipziger Osten ist ein leerstehendes Haus eingestürzt. Das Gebäude in der Rosa-Luxemburg-Straße fiel am Donnerstagabend vom Giebel über drei Etagen plötzlich in sich zusammen, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Freitag mitteilte. Es gab keine Verletzten. Bisher sei noch unklar, wie es zu dem Einsturz gekommen sei. Die Polizei sperrte den Bereich am Donnerstagabend großräumig ab.