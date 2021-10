Leipzig

Bewaffneter Fahrraddieb gestellt

12.10.2021, 09:18 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Kleinpösna, einem Stadtteil von Leipzig, wurde am Montagabend ein Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt. Der 30 Jahre alte Dieb versuchte erst zu fliehen, zog dann aber ein Messer, als ihn der Besitzer des Rades verfolgte und festhielt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrradbesitzer konnte dem Mann das Messer entwenden und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.