Leipzig

RB Leipzig startet gegen Paris mit Stürmer Silva

03.11.2021, 20:40 Uhr | dpa

RB Leipzig startet in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit Stürmer André Silva. Cheftrainer Jesse Marsch nahm beim noch punktlosen Vizemeister aus Sachsen im Vergleich zum 1:1 bei Eintracht Frankfurt insgesamt vier Änderungen vor. Neben Silva rückten Tyler Adams, Konrad Laimer und Emil Forsberg in die Startelf. Während beim französischen Starensemble Superstar Lionel Messi verletzungsbedingt nicht mit nach Leipzig reiste, kehrt der zuletzt erkrankte Kylian Mbappé wieder ins Team zurück. Auch der im Hinspiel noch fehlende Neymar sowie der zuvor gesperrte Angel Di Maria stehen in der Anfangself.