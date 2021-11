Leipzig

RB Leipzig will "maximalen Erfolg" gegen Dortmund

06.11.2021, 01:45 Uhr | dpa

RB Leipzig will nach dem ersten Punktgewinn in der Champions League nun auch in der Fußball-Bundesliga glänzen. Trainer Jesse Marsch stufte deshalb einen Sieg gegen Borussia Dortmund heute als "fast schon Pflicht" ein, zumal dem BVB Torjäger Erling Haaland verletzt fehlt. "Es ist jetzt an der Zeit, gegen eine Spitzenmannschaft den maximalen Erfolg einzufahren", sagte Marsch. Ganz sorgenfrei ist der Trainer allerdings nicht, besonders in der Abwehr muss umgebaut werden. Denn nach Lukas Klostermann fällt auch Willi Orban mit einer Oberschenkelverletzung aus.