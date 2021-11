Leipzig

Leipziger Frauenclub Zonta packt Päckchen zur Fluthilfe

06.11.2021, 18:36 Uhr | dpa

Die Frauen des Zonta Clubs Leipzig wollen mit Weihnachtspäckchen Geld für das vom Hochwasser schwer getroffene Kinderschutzhaus in Hagen (Nordrhein-Westfalen) sammeln. Am Samstag trafen sie sich bei Leipzig, um die Pakete zu packen. Es seien mehr als 200 geworden, sagte Mitinitiatorin Ute Rittmeier. Sie sollen nun am 18. Dezember auf einem Weihnachtsmarkt am Haynaer Strand im Kreis Nordsachsen für je 8,50 Euro verkauft werden. Der Zonta Club versteht sich als weibliches Gegenstück zum Rotary Club und zum Lions Club.

Was in den Paketen drin ist, werden die Käufer nicht vorab erfahren. Es handele sich um Spenden, die der Zonta Club bei Freunden, Bekannten sowie im Kundenkreis gesammelt habe. Eine ähnliche Aktion habe es schon 2019 gegeben, sagte Rittmeier, die in Leipzig eine Rechtsanwaltskanzlei betreibt. Damals packten die Frauen zugunsten des Mütterzentrums Leipzig 100 Überraschungspakete, die sie für je fünf Euro verkauften.