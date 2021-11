Leipzig

Weiter graues Novemberwetter in Sachsen

18.11.2021, 08:27 Uhr | dpa

Der Himmel bleibt in Sachsen in den nächsten Tagen weiter meist wolkenverhangen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Donnerstag mitteilte. Hin und wieder regnet es auch ein wenig. Es bleibt zunächst mild und frostfrei.

Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 8 bis 10 Grad. Für Freitag und Samstag werden Höchstwerte von 10 bis 13 Grad vorhergesagt. Am Freitag wird es auf dem Fichtelberg stürmisch.