Leipzig

Hackerangriff auf Leipziger Stadtreinigung

07.12.2021, 12:53 Uhr | dpa

Hacker haben die Kontrolle über den E-Mail-Server der Leipziger Stadtreinigung übernommen. Wegen des Hackerangriffs könne die Behörde derzeit Mails weder empfangen noch versenden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Menschen sollten darum auf keinen Fall Mails von der Stadtreinigung lesen und schon gar nicht Links oder Anhänge öffnen, so die Stadt weiter. Für Servicefragen könne man sich stattdessen an das Beratungszentrum in der Hainstraße wenden oder die Stadtreinigung anrufen (0341 6571 111).

Nach Angaben der Stadt prüft eine externe Firma das Schadensausmaß. Wer hinter dem Hackerangriff steht, blieb demnach zunächst unklar. Für Nachfragen war die Stadt zunächst nicht erreichbar.