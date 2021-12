Leipzig

Wetter in Sachsen-Anhalt teils freundlich, teils trüb

10.12.2021, 07:59 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet am Freitag ein Mix aus Sonne und Wolken. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, soll sich die Wolkendecke über Sachsen-Anhalt erst am Nachmittag lockern. Vor allem im Westen und Süden ist dann mit Sonne zu rechnen. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von bis zu vier Grad.

Der Samstag wird größtenteils freundlich und überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu drei Grad. Nach Angaben des DWD wird der Sonntag etwas unbeständiger, aber milder: Von Westen soll Regen aufziehen bei Höchstwerten von bis zu sechs Grad.