Leipzig

Ehemaliger Thomaskantor Georg Christoph Biller gestorben

28.01.2022, 10:42 Uhr | dpa

Der langjährige Leiter des weltberühmten Leipziger Thomanerchors, Georg Christoph Biller, ist tot. Der 66-Jährige sei am Donnerstag nach langer Krankheit gestorben, teilte die Stadt Leipzig am Freitag mit. Biller hatte den traditionsreichen Knabenchor seit 1992 als 16. Nachfolger von Johann Sebastian Bach geleitet und an die Weltspitze geführt. Anfang 2015 hatte er das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben.

In seiner Amtszeit als Thomaskantor habe Biller viele Thomanergenerationen geprägt und sei wichtige Bezugsperson für zahlreiche Sänger und Musiker gewesen, hieß es weiter. Sein Tod sei ein großer Verlust für die Musikstadt Leipzig und die Bachfamilie in aller Welt.