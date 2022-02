Leipzig

Energieversorger VNG: Gasversorgung mittelfristig gedeckt

24.02.2022, 12:10 Uhr | dpa

Der Leipziger Gasversorger VNG hat sich schockiert über den Einmarsch Russlands in die Ukraine gezeigt, sieht die Gasversorgung kurz- und mittelfristig jedoch gedeckt. "Die Gasflüsse aus Russland kommen weiter zuverlässig an, daran hat sich heute auch nichts geändert", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Man müsse die Situation jedoch genau beobachten.

Der VNG-Vorstandsvorsitzende Ulf Heitmüller hatte der "Leipziger Volkszeitung" vor dem Einmarsch gesagt, dass keine Energieengpässe drohten. "Wir haben sehr hohe Erdgaspreise, aber wir haben keine Versorgungskrise. In den Speichern ist genügend Gas", sagte Heitmüller. Solange die Gasströme aus dem Ausland nicht abrissen, und diese Gefahr sehe er zurzeit nicht, komme man gut durch den Winter.

Heitmüller räumte ein, dass ein Ausfall der Gaslieferungen aus Russland von heute auf morgen nur für eine kurze Zeit zu überbrücken sei. "In solchen Krisensituationen schreitet aber sofort die zuständige Bundesbehörde ein. Die Bundesnetzagentur nimmt dann nicht systemrelevante Gasabnehmer vom Netz, etwa chemische Werke." So lasse sich die Phase strecken, bis wieder mehr Gas ankomme.

Der Anteil des russischen Gases an deutschen Importen liege bei knapp 55 Prozent. Hinzu kämen Lieferungen über Pipelines aus Norwegen und den Niederlanden sowie verflüssigtes Gas (LNG) per Schiff unter anderem aus Katar und den USA. "Man kann damit Lücken im Markt schließen. Man muss aber auch konstatieren, verflüssigtes Gas kann nicht die Mengen an russischem Gas ersetzen, die Europa benötigt", sagte er der Zeitung. Europa werde in den nächsten Jahren eher noch mehr Gas als bisher benötigen.

Er gehe aber fest davon aus, dass Russland trotz des Konflikts weiter liefere, sagte Heitmüller. "VNG arbeitet mit ihren russischen Vertragspartnern bereits seit gut 50 Jahren zusammen. Und in dieser Zeit hat es immer mal wieder Phasen gegeben, in denen das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland auf politischer Ebene belastet bis sehr belastet war." Aber auch in diesen Phasen hätten die Russen ihre vertraglichen Verpflichtungen immer zuverlässig eingehalten.