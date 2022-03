Leipzig

Motorradfahrer stirbt nach Unfall: Ermittlungen

31.03.2022, 13:03 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall mit seiner Maschine in Leipzig schwer verletzt ums Leben gekommen. Der 40-Jährige kam am Mittwochabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Bordsteinkante und kollidierte daraufhin mit der Wand einer Unterführung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er kam demnach schwer verletzt in eine Klinik, wo er seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge waren an dem Motorrad falsche Kennzeichen angebracht. Auch wurden in den Sachen des Fahrers verschiedene Betäubungsmittel gefunden. Einer Polizeistreife war das Motorrad zuvor wegen stark überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen.