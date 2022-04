Leipzig

RB Leipzig will Basis für Halbfinal-Einzug schaffen

07.04.2022, 01:55 Uhr | dpa

RB Leipzig will im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo bereits die Basis für sein erstes Halbfinale in der Europa League schaffen. "Das Spiel ist wichtig für den Verein", sagte Trainer Domenico Tedesco. "Wir sind in den Top Acht und können uns für die Top Vier qualifizieren. Das wäre eine richtig gute Geschichte." Personell müssen die Sachsen am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) fast keine Abstriche machen. In Amadou Haidara, Yussuf Poulsen und Tyler Adams fallen Spieler aus, die zuletzt ohnehin nicht zur Stammformation zählten.