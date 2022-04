Polizei sucht wichtige Zeugen

Mann vergewaltigt 16-Jährige auf Wiese – Begleiter sieht zu

12.04.2022, 15:58 Uhr | t-online, ads

In Leipzig ist ein 16 Jahre altes Mädchen auf einer öffentlichen Grünfläche sexuell missbraucht worden. Die beiden Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei sucht nun die Täter – und zwei wichtige Zeugen.

Die Polizei Sachsen sucht zwei Unbekannte: Einer von ihnen soll eine Jugendliche vor knapp zehn Tagen vergewaltigt und der andere dabei gestanden haben. Demnach habe das Mädchen am späten Abend des 2. April auf dem Bordstein der Crusiusstraße/Ecke Täubchenweg gesessen, als zwei Männer sie von hinten auf eine Grünfläche zogen.

"Einer der Männer berührte sie zunächst unsittlich und nahm danach gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vor", so die Polizei. Der zweite Unbekannte habe währenddessen danebengestanden. Nach der Tat seien die beiden geflohen.



Das Mädchen kam zur Spurensicherung ins Krankenhaus. Ermittlungen wegen schwerer Vergewaltigung seien aufgenommen worden.

Vergewaltigung in Leipzig: Mehrere Männer gesucht

Die Polizei sucht nun nach den Verantwortlichen für diese Tat. Derjenige, der die 16-Jährige missbrauchte, sei demnach zwischen 35 und 40 Jahre alt und 1.70 Meter groß gewesen und habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Er sei dünn mit Bauchansatz gewesen, habe ein rundes Gesicht, lichtes Haar und einen Dreitagebart gehabt.

Sein Begleiter wird auf dasselbe Alter geschätzt und sei etwa 1.85 Meter groß gewesen. Er soll dunkles Haar, buschige Augenbrauen und dunkle Augen haben und sei mit Jeans, T-Shirt oder Longsleeve und einer Lederjacke bekleidet gewesen.

Zusätzlich werden zwei besondere Zeugen gesucht: Sie sollen kurz vor der Tat an einem geparkten Auto in der Crusiusstraße gestanden haben und danach in Richtung Frommannstraße davon gefahren sein. Die Polizei bittet Personen, die die Männer am Tatabend gesehen haben könnten, oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter 0341-966 4 6666 zu melden.