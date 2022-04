Leipzig

Das Osterwetter für Sachsen-Anhalt: Heiter, bis zu 17 Grad

15.04.2022, 09:26 Uhr | dpa

Das Osterwochenende in Sachsen-Anhalt wird heiter bis wolkig - durch ein Hochdruckgebiet ab Samstag aber mit einem stärkeren Fokus auf heiter. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird es am Karfreitag sehr bewölkt und vereinzelt regnerisch. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad. In der Nacht soll es dann größtenteils trocken bleiben. Bei Tiefsttemperaturen von Null Grad ist teilweise Bodenfrost zu erwarten.

Zum Mittag des Karsamstages macht sich das Hochdruckgebiet dann durch viel Sonnenschein bemerkbar. Dabei steigen die Temperaturen auf maximal 14 Grad. In der Osternacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad. Es bleibt trocken und recht klar.

Am Ostersonntag klettern die Temperaturen dann auf bis zu 16 Grad. Bei viel Sonnenschein und nur leichtem Wind sind die perfekten Voraussetzungen für Osterausflüge gegeben. In der Nacht zum Montag bleibt es trocken und wird mit Tiefsttemperaturen von minus 1 Grad frostig. Der letzte Feiertag wird heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen weiter auf bis zu 17 Grad.