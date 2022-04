Leipzig

Gute Aussichten für das Osterwetter in Thüringen

15.04.2022, 09:35 Uhr | dpa

Nach einem trüben Karfreitag zeigt sich ab Samstag die Sonne für ein meist heiteres Osterwochenende in Thüringen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird der Karfreitag bewölkt, bei bis zu 16 Grad aber mild und trocken. In der Nacht kann es vereinzelt regnen und bei Tiefsttemperaturen von 0 Grad zu Bodenfrost kommen. Ab Mittag zeigt sich am Karsamstag die Sonne bei bis zu 13 Grad. In der Osternacht fallen die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad ab. Zum Ostersonntag können sich die Menschen über bis zu 15 Grad mit viel Sonnenschein und nur vereinzelten Wolken freuen. In der Nacht zum Montag bleibt es trocken und frostig, bei Tiefsttemperaturen von minus 1 Grad. Am Ostermontag können die Menschen in Thüringen bei bis zu 17 Grad und größtenteils Sonne den letzten Feiertag genießen.