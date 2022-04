Leipzig

Drei Autos angezündet

23.04.2022, 16:09 Uhr | dpa

In Leipzig sind in der Nacht zu Samstag drei Autos angezündet worden - zwei davon brannten komplett aus. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in drei Fällen aufgenommen und wertet nun die Spuren an den Tatorten aus.