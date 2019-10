LIVEDer Sport-Woche im Blog

Schwarz-Weiß Erfurt startet mit neuem Kader in Saison 19/20

09.10.2019, 08:44 Uhr | t-online.de

Der Sport in Erfurt ist extrem vielfältig: Neben Rot-Weiß Erfurt gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine wie den 1. FFV Erfurt, den Thüringer HC, die Black Dragons oder Schwarz-Weiß Erfurt. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.



Die Volleyball-Damen starten in die Saison mit einer neuen Mannschaft, einer neuen Führung – aber der gleichen Mission: Der Klassenerhalt ist und bleibt das Ziel der Erfurterinnen. Die mit Abstand jüngste Spielerin im Kader ist Mia Anna Strauß. Sie ist 17 Jahre alt und Libero. Doch mehr dazu finden Sie bei den Kollegen der "Thüringer Allgemeinen".

So lief der Sport-Dienstag:

15.47 Uhr: Schwarz-Weiß Erfurt heiß auf erstes Saisonspiel



Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt starten morgen gegen Münster in die neue Saison. Anhänger der Erfurterinnen dürfen sich auf "ein Spiel mit Leidenschaft und Aggressivität" freuen, sagte SWE-Trainer Florian Völker jetzt. Worauf Sie sich sonst noch freuen dürfen, erfahren Sie hier...

12.32 Uhr: Thüringer HC verpflichtet neue Kreisläuferin



Der Thüringer HC hat auf den Ausfall von Josefine Huber reagiert und Mia Biltoft als Kreisläuferin bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Das hat der Verein auf seiner Website mitgeteilt. Biltoft hatte zuletzt wegen ihrer Schwangerschaft eine Wettkampfpause, spielte davor aber in der Bundesliga für die SG BBM Bietigheim. Biltoft hat schon letzte Woche mit den THC-Frauen trainiert und soll bereits morgen beim Auswärtsspiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union spielberechtigt sein.

10.07 Uhr: Happy Birthday, Sinisa!

Heute feiert Sinisa Veselinovic von RWE seinen 29. Geburtstag. Wir wünschen auch alles Gute und einen sportlichen Ehrentag!

So lief der Sport-Montag



15.59 Uhr: Vorfreude auf Saisonstart steigt bei Volleyballerinnen von Schwarz-Weiss Erfurt



In zwei Tagen starten die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiss Erfurt in die neue Saison. Gegner in der Riethsporthalle ist dann ab 19.30 Uhr der USC Münster. Wir können es kaum noch erwarten!

Countdown zum Saisonstart! In zwei Tagen fliegt wieder der Volleyball durch die Riethsporthalle Gepostet von Schwarz-Weiss Erfurt am Montag, 7. Oktober 2019

13.10 Uhr: Black Dragons unterliegen Spitzenreiter Leipzig

Auch die Eishockey-Cracks der Black Dragons Erfurt hatten am Wochenende nichts zu lachen. Sie verloren gegen die EXA Icefighters Leipzig sogar mit 1:6. Besonders bitter: Top-Scorer Michal Vazan musste nach einem Foul schon in der 19. Minute verletzt vom Eis und wurde zur genaueren Untersuchung in eine Erfurter Klinik eingeliefert. Daumen drücken, dass es nichts Schlimmeres ist!

11.17 Uhr: RWE hängt weiter im Tabellenkeller fest

Das hatte sich Rot-Weiß Erfurt anders vorgestellt: Gegen den SV Babelsberg sollte am Wochenende eigentlich ein Befreiungsschlag her. Doch am Ende stand es wieder nur 1:1-Unentschieden. Trainer Thomas Brdaric sprach hinterher von einem "glücklichen Punkt" – und traf den Nagel damit auf den Kopf. Aufregung gab es auch nach dem Spiel noch, weil Babelsberg-Keeper Marvin Gladrow offenbar aus dem Gäste-Block bespuckt wurde. Nicht nur darum sollte RWE das Spiel ganz schnell abhaken.

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Erfurt. Hier informieren wir Sie ab dieser Woche über alles, was im Lokalsport in und um Erfurt wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.



