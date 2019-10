Die Sport-Woche im Live-Blog

Rot-Weiß Erfurt bereitet sich auf Spiel gegen Bischofswerdaer FV vor

15.10.2019, 17:53 Uhr | vss, t-online.de

Rot-Weiß Erfurt nach dem Spiel in Büßleben: Am Freitag folgt dann das ein Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV 08. (Quelle: FC Rot-Weiß Erfurt e.V.)

Der Sport in Erfurt ist extrem vielfältig: Neben Rot-Weiß Erfurt gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine wie den 1. FFV Erfurt, den Thüringer HC, die Black Dragons oder Schwarz-Weiß Erfurt. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen einen schönen Abend. Morgen versorgen wir Sie wieder mit aktuellen Lokalsport-Nachrichten aus Erfurt.

Am zwölften Spieltag gastiert der Bischofswerdaer – und somit der Tabellenletzte – im Steigerwaldstadion bei Rot-Weiß Erfurt. Bisher gilt Erfurt als Favorit und auch die Bilanz liest sich positiv. Doch trotzdem bereiten diese sich auf eine starke Partie des FV 08 vor. Im Vorbericht zum Spiel am Freitag erfahren Sie mehr.

Am Donnerstag findet im Fanprojekt Erfurt ein U18 FIFA20-Turnier auf der Playstation 4 statt. Das teilten die Veranstalter heute über Facebook mit. Gespielt wird im Modus 1 vs. 1 und gestartet wird um 13.30 Uhr. Wer teilnehmen möchte, muss mindestens elf Jahre alt sein. Es wird tolle Preise für Gewinner und Zweit- sowie Drittplatzierten geben.

Am Donnerstag, den 17.10.2019, findet ein U18 FIFA20 Turnier auf der PS4 im Fanprojekt statt🎮 Gespielt wird im Modus 1... Gepostet von Fanprojekt Erfurt am Dienstag, 15. Oktober 2019

Maurice Keil von den TecArt Black Dragons Erfurt feiert heute seinen 23. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute!



Happy Birthday Maurice Keil Heute feiert unsere Gazelle mit der #12 seinen 23. Geburtstag. Der EHC Erfurt wünscht... Gepostet von TecArt Black Dragons Erfurt am Montag, 14. Oktober 2019

Guten Morgen! Wir freuen uns, Sie auch heute wieder begrüßen und mit aktuellen Sport-Nachrichten aus Erfurt versorgen zu können.

So lief der Sport-Montag



18.18 Uhr: Das war es für heute!

Wir verabschieden uns für heute und wünschen noch einen schönen Abend. Wir freuen uns, Sie morgen an dieser Stelle wieder mit aktuellen Lokalsport-Nachrichten aus Erfurt versorgen zu können.

16.15 Uhr: Thüringer HC bereitet sich auf Bundesligaspiel vor



Die Frauen des Thüringer HC haben keine Zeit zum Verschnaufen, denn gerade wo das Spiel gegen Neckarsulm vorbei ist, steht ein Bundesliga-Spiel vor der Tür. Mit dem Buxtehuder SV erwartet der THC eine Mannschaft, die mit 6:2 Punkten Anschluss an das Spitzentrio hält: Tabellenvierter gegen -fünfter.

Emily Bölk vom Thüringer HC: Die Damen des THC bereiten sich auf ein Bundesliga-Spiel gegen Buxtehude vor. (Quelle: imago images)



12.57 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt startet mit eigenem eSports-Team



Das eSports-Team soll unter anderem in der vierten Liga der National Gaming League (NGL) in FIFA20 antreten. "Wir haben hohe sportliche Ansprüche und Ziele", erklärte eSports-Koordinatior Patrick Heydecke. Weiter heißt es: "Wir sind sehr stolz, künftig als offizielle Mannschaft von RWE antreten zu dürfen". Aktuell sind 24 Spieler dabei, von denen viele in Erfurt und Umgebung wohnen. Aber auch Spieler aus Mainz und aus dem Ruhrgebiet treten für RWE an. Die nächste Veranstaltung ist bereits geplant: Ende Oktober findet das erste vereinsinterne eSports-Turnier im NLZ statt. Mehr dazu hier.

9.05 Uhr: Rot-Weiß Erfurt schießt Büßleben mit 6:0 ab

Das Wochenende war für die Erfurter ziemlich erfolgreich. Mit einem 6:0-Sieg im Achtelfinale des TFV-Pokals kehrte Rot-Weiß gestern von Landesklassist Blau-Weiß Büßleben zurück. Danilo Dittrich und Selim Aydemir erzielten jeweils zwei Treffer, Marc-Frank Brasnic und David Vogt trafen jeweils einmal. Der Gastgeber SV Blau-Weiß Büßleben ging hingegen leer aus.

Rot-Weiß Erfurt nach dem Spiel in Büßleben: Am Freitag folgt dann das ein Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV 08. (Quelle: FC Rot-Weiß Erfurt e.V.)



Montag, 8.21 Uhr: Herzlich willkommen zurück!

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Erfurt. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche über alles, was im Lokalsport in und um Erfurt wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.



Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!