Spiele vom Bonner SC gegen SG Wattenscheid 09 abgesagt

24.10.2019, 16:35 Uhr | t-online.de , vss

Bonner SC beim Spiel gegen Rot-Weiss Essen: Gestern spielten sie gegen den FC Wegberg-Beeck in der ersten Runde des Bitburger-Pokals. (Quelle: imago images)

Neben Bonner SC und den Telekom Baskets gibt es in Bonn auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Infos zum Lokalsport in der Stadt.



Die Floorball-Frauen sind bereit für die Runde gegen Weißenfeld. Der SSF Dragons Bonn erweitet einen großen Knall beim UHC Weißenfels. Los geht es bereits um 13 Uhr, kommenden Sonntag.

Um 16 Uhr sind dann die Männer dran, die ebenfalls gegen den favorisierten UHC Weißenfels ran müssen. Was genau die Bonner erwartet und was den starken Gegner Weißenfels ausmacht, erfahren Sie hier.

Heute um 19 Uhr findet der Fan-Treff der Telekom Baskets Bonn statt. Mit dabei bei "Die Fans - Defense" ist Headcoach Thomas Päch. Stattfinden wir das Ganze im Gesindehaus. Auch in den kommenden Monaten – bis auf Dezember – wird ein weiteres Treffen stattfinden. Die genauen Daten finden Sie hier.

Nun ist es amtlich: Der SG Wattenscheid 09 triit nicht mehr im Bitburger-Pokal an. Beide Spiele gegen den Bonner SC wurden deshalb vom Spielleiter der Regionalliga West abgesagt. Somit hat der Bonner SC in der Hinrunde am 16. November spielfrei.

Die Niederlage der Telekom Baskets Bonn gegen Happy Casa Brindisi steckt den Bonnern noch in den Knochen. Doch was sagt Headcoach Thomas Päch zum Spiel von Dienstag?



"Es ist schon sehr ärgerlich, zumal wir sehr gute Siegchancen hatten. Und das ist in der Champions League alles andere als selbstverständlich", resümierte Trainer Thomas Päch. Vielleicht habe man in den entscheidenden Sekunden zu risikoreich verteidigt. Päch: "Wir hatten in Italien sicherlich nicht unseren besten Tag erwischt. Am Ende entscheiden dieses Duell halt Kleinigkeiten". Weitere Infos gibt's bei den Kollegen des "General-Anzeigers".

15.35 Uhr: Tickets für Basketball Champions League gewinnen



Derzeit können Sie Tickets für das Basketball Champions League-Spiel der Telekom Baskets Bonn gegen Besiktas Istanbul gewinnen. Verlost werden diese von Radio Bonn/Rhein-Sieg. Die Baskets erhoffen sich ein gutes Spiel und wollen zahlreiche Fans dabei haben. Weitere Infos zum Gewinnspiel gibt's hier.

13.31 Uhr: Bonner SC II trifft auf SSV Bornheim II



Heute Abend spielt der Bonner SC II auswärts beim SSV Bornheim II. Anstoß ist um 20 Uhr. Und schon am Sonntag folgt das nächste Meisterschaftsspiel. Und zwar ein Heimspiel gegen den TV Rheindorf.

11.49 Uhr: Bonner SC fliegt in der ersten Runde aus Bitburger-Pokal



Vor 248 Zuschauern lief der Bonner SC über eine Stunde dem 0:1-Rückstand hinter, ehe in der Schlussminute die Entscheidung zugunsten des Mittelrheinligisten fiel. Mit einem 0:2 verloren die Bonner gegen FC Wegberg Beeck.

9.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn gegen Happy Casa Brindisi verloren



Nach dem Auftaktsieg gegen Saragossa haben die Telekom Baskets Bonn in der Champions League das zweite Gruppenspiel bei Happy Casa Brindisi ganz knapp verloren. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Päch unterlag in Italien am Dienstagabend mit 75:76 (43:43). Beste Werfer für Bonn waren Martin Breunig (15 Punkte) und Yorman Polas Bartolo (13), bei Brindisi stach Adrian Banks mit 31 Zählern hervor.

13.54 Uhr: Erfolgreiches Baskets Herbstcamp



Ferienzeit ist Trainingszeit! Und deshalb haben die Bonner Basketballer ins Baskets Herbstcamp geladen. Rund 80 Kinder und Jugendliche konnten dort in der ersten Woche der Herbstferien gemeinsam trainieren und Spaß haben. Sogar der ein oder andere Profi der Telekom Baskets hat mal vorbeigeschaut und ein Autogramm da gelassen. Das war ein erfolgreiches Wochenende für die Kids.

10.11 Uhr: Telekom Baskets Bonn spielen auswärts gegen Happy Casa Brindisi



Nach dem perfekten Auftakt der Basketball Champions League gegen Zaragoza müssen sich die Bonner Baskets heute einer weiteren Herausforderung widmen. Das Team rund um Headcoach Thomas Päch will auswärts gegen Happy Casa Brindisi nachlegen. Spielbeginn in Italien ist um 20.30 Uhr. Das Spiel wird live übertragen.

8.32 Uhr: Bonner SC trifft in 1. Runde von Bitburger-Pokal auf FC Wegberg-Beeck

Nach dem 1:1 am vergangenen Samstag vom Bonner SC gegen die U23 von Borussia Dortmund ist wenig Zeit zum Entspannen. Denn heute startet Bonn in die erste Runde vom Bitburger-Pokal. Beweisen muss der BSC sich gegen FC Wegberg-Beeck, den Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten. Doch BSC-Kapitän Dario Schumacher ist zuversichtlich, denn 2017 konnte der Bonner SC den Pokalsieg erreichen. Anstoß ist um 19 Uhr im Waldstadion.

Dario Schumacher, Bitburger-Pokal Bitburger-Pokal 🏆 Morgen zum FC Wegberg-Beeck Nach dem 1:1 Unentschieden am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund U23 hat das Team von Cheftrainer Thorsten Nehbauer nur eine kurze Regenerationsphase. Bereits am Dienstag, 22.10.2019, geht es in der 1. Runde um den Bitburger-Pokal zum Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten der Mittelrheinliga FC Wegberg-Beeck. Spielbeginn im Waldstadion wird um 19:00 Uhr sein. BSC-Kapitän Dario Schumacher möchte nach dem Pokalsieg 2017 auch in dieser Saison wieder das Finale im Sportpark Nord erreichen. #gemeinsamlöwenstark🔵🔴🏆 Gepostet von Bonner SC 01/04 e.V. am Montag, 21. Oktober 2019

15.45 Uhr: Kommen die Olympischen Spiele 2032 nach Bonn?

Eine Initiative wirbt für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 an Rhein und Ruhr. Damit könnten die Spiele auch nach Bonn kommen. Der Projektmanager Michael Mronz wirbt derzeit für ein Konzept, das insgesamt 14 Städte in der Region als Austragunsgorte umfasst, wie die ARD berichtet. Darunter auch Bonn. Wie wahrscheinlich die Bewerbung ist, lesen Sie hier...

12.59 Uhr: NBBL-Team Bonn/Rhöndorf siegt gegen USC Heidelberg



Das NBBL-Team Bonn/Rhöndorf hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Beim USC Heidelberg gewann die Mannschaft von Headcoach Philipp Stachula nach deutlicher Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit knapp mit 66:69 (25:17, 23:15, 9:15, 9:22). Den Spielbericht gibt's bei den Telekom Baskets Bonn.

Müslim Özmeral gegen Trier: Die NBBL-Youngster konnten auch beim Spiel gegen Heidelberg den Sieg einfahren. (Quelle: Telekom Baskets Bonn/Jörn Wolter)



10.08 Uhr: Rugby Club Bonn-Rhein-Sieg muss sich gegen Aachen geschlagen geben



Am Wochenende hieß es für den Rugby Club Bonn-Rhein-Sieg GAMEDAY! Doch das Spiel verlief gegen den Rugby Club Aachen leider anders als geplant. Mit einer 25:3-Niederlage (8:3) mussten die Bonner sich geschlagen geben. Zwischenzeitlich ging Dziuba mit einem Straftritt 3:0 in Führung, doch die Aachener holten schneller auf als gedacht. Doch schon die nächsten Spiele sind geplant. Am Samstag treffen die Bonner Löwen auf den RSV Köln.

Die Bonner Löwen nach ihrer Partie in Aachen: Nach einem harten Kampf musste der Rugby Club aus Bonn sich geschlagen geben. (Quelle: Rugby Club Bonn-Rhein-Sieg)



