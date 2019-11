Die Sport-Woche im Live-Blog

Bonner Floorballer kassieren Niederlage gegen Wernigerode

04.11.2019, 19:02 Uhr | t-online.de , vss

Neben Bonner SC und den Telekom Baskets gibt es in Bonn auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Infos zum Lokalsport in der Stadt.

Wir verabschieden uns und wünschen einen schönen Abend. Bis morgen!



Einmal mit ihren Idolen hautnah trainieren: Das geht für Bonner Schulklassen beim "Baskets@school". Denn die Trainings mit den Spielern von den Telekom Baskets Bonn finden am 14. und 21. November sowie am 5. Dezember statt. Bewerben können sich Schulen aus Bonn und Umgebung ab sofort auf der Website des Vereins.



Das ist ein schönes Format, das sich die Leute beim Bonner SC da ausgedacht haben. In eine Instagram-Post lassen sie nochmal die besten Sprüche aus dem Live-Ticker vom Spiel gegen die U21 des 1. FC Köln Revue passieren. Und das liest sich wirklich richtig unterhaltsam:

Die Floorball-Bundesliga-Herren der Dragons Bonn kassierten am Wochenende leider eine Niederlage. Sie verloren mit 2:6 bei den Red Devils Wernigerode – und stehen jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Hier geht es zum Spielbericht der Partie...

Guten Morgen und willkommen zurück. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche über alles, was im Lokalsport in und um Bonn wichtig ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!