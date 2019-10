Die Sport-Woche im Live-Blog

Sandro Schwarz warnt vor Leipzig

31.10.2019, 18:35 Uhr | t-online.de , cf

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Rouven Schröder vom Sportvorstand des FSV Mainz 05 hat sich heute auch zur anstehenden Partie am Samstag geäußert. Man wolle den Schwung aus dem Köln-Spiel vom vergangenen Freitag mitnehmen. "Wir sind auf einem guten Weg und sehen uns für Leipzig gerüstet", sagte Schröder. Das werde eine spannende Aufgabe bei einem sehr guten Gegner, so der Vorstand.

Auf Innenverteidiger Moussa Niakhaté (Gelb-Sperre) müssen die Mainzer verzichten. "Alex Hack wird für ihn spielen. Er ist immer bereit", erklärte Trainer Schwarz heute. Die weitere Besetzung hänge von der taktischen Herangehensweise ab.



Der Kantersieg von RB Leipzig im DFB-Pokal hat Mainz-Coach Sandro Schwarz nicht wirklich überrascht, aber gewarnt. "Wir wussten, dass dort enorme Substanz und Qualität vorhanden ist", sagte Schwarz heute. "Und deshalb dürfen wir uns nicht auf einen offenen Schlagabtausch einlassen."

Die Leipziger hatten ihre Negativserie gestern beim VfL Wolfsburg mit einem beeindruckenden 6:1 beendet. "Sie haben herausragend gespielt. Wir dürfen aber nicht nur in den Verteidigungsmodus schalten, sondern brauchen Aktivität gegen den Ball", forderte Schwarz.

Verletzungsbedingt fallen weiterhin Mateta, Ji und Bell aus. Keeper Finn Dahmen ist am Samstag gegen RB Leipzig auch nicht dabei wegen seiner Sperre. Ob Ahmet Gürleyen spielen wird, ist derzeit noch unklar, teilt der FSV Mainz 05 auf Twitter mit. Er hat derzeit einen grippalen Infekt.

Am Samstagnachmittag ist der FSV Mainz 05 zu Gast beim Rasenballsport Leipzig. Ein Blick auf die letzten fünf Spiele zeigt, dass die Begegnungen oft torreich waren. Die Bilanz: Zwei Siege für RB Leipzig, zwei Unentschieden, einmal hat Mainz gewonnen.

14.32 Uhr: eSports-Team von FSV Mainz 05 startet in die neue Saison



Das e-Sports-Team ist noch recht neu beim FSV Mainz 05. Am 4. November starten die eSportler in die zweite Saison der Vereinsgeschichte. Die ersten Gegner, teilt der Verein jetzt mit, sind Wehen-Wiesbaden und die SpVgg Greuther Fürth. Das Ziel ist klar: "Mit einem erfolgreichen Auftakt wollen die Mainzer dabei die Weichen stellen für eine weitere erfolgreiche Saison, in die sie mit verändertem Personal gehen", heißt es weiter.

11.42 Uhr: Mainz-05-Training ist Mittwoch nicht öffentlich



Heute ist das Training der Mainzer nicht öffentlich. Wer neugierig ist, muss sich bis morgen Nachmittag gedulden.

Robin Quaison freut sich über sein Tor im Spiel gegen den 1. FC Köln: FSV Mainz 05 konnte am vergangenen Freitag endlich wieder feiern. (Quelle: Eibner-Pressefoto/imago images)



10.13 Uhr: Die wichtige Rolle von Robin Quaison

Am vergangenen Freitag hatte der FSV Mainz 05 im Spiel gegen Köln endlich wieder einen Grund zu feiern: Drei Tore schossen die Mainzer, drei Punkte gingen aufs Konto. Das wichtige zweite Tor für den FSV schoss Robin Quaison in der 57. Minute.



Jetzt, wo Stürmer Mateta verletzungsbedingt monatelang ausfällt, avanciert der schwedische Nationalspieler zunehmend zum Torjäger Nummer 1 und geht mit Leichtigkeit voran, schreiben die Kollegen vom "Kicker". Wir hoffen, dass diese Leichtigkeit auch im Spiel gegen RB Leipzig am Samstag erhalten bleibt!

15.59 Uhr: DFB-Sperre für Mainzer Keeper Finn Dahmen



Wegen unsportlichen Verhaltens hat das DFB-Sportgericht den Mainz05-Keeper Finn Dahmen mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel in der Regionalliga Südwest belegt. Das teilt der Verein auf Twitter mit. "Bis zum Ablauf dieser Sperre gilt diese auch für Meisterschaftsspiele der Profimannschaft", heißt es weiter.

14.24 Uhr: Mainz 05 auf der Suche nach mehr Konstanz



Wie wird der FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag gegen RB Leipzig abschneiden? Das fragen sich vermutlich so einige mit Blick auf die letzten Spielergebnisse der Mainzer. Die waren zuletzt ganz schön schwankend. Dem Tiefpunkt beim 0:1 in Düsseldorf folgte am vergangenen Freitag die beste Saisonleistung beim 3:1 gegen den 1. FC Köln.

"Eine Garantie gibt es nun einmal nicht, in keine Richtung. Immer wieder Düsseldorf anzusprechen, bringt nichts. Es muss auch mal gut sein", sagte Schwarz am Dienstag. Der 41-Jährige sieht sein Team auf einem guten Weg zur Konstanz. "Wir haben den Glauben und die Zuversicht, dass wir die Dinge gemeinsam regeln können", betonte der Coach.

Trainer Sandro Schwarz: Der FSV Mainz 05 tritt am Samstag gegen RB Leipzig an. (Quelle: Jan Hübner/imago images)



12 Uhr: 05-Coach Schwarz rät Häftlingen zu Kursänderung

Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat jugendlichen Häftlingen bei einem Gefängnisbesuch zu einer nachhaltigen Veränderung ihres Lebens nach der Entlassung ermuntert. "Die Vergangenheit darf niemals die Zukunft zerstören", sagte Schwarz im Gespräch mit Insassen der JVA Rockenberg im Rahmen der Initiative "Anstoß für ein neues Leben" der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): "Der Tag wird kommen, an dem jeder Einzelne von Euch die Chance hat, das Blatt noch einmal zu wenden. Diese Chance müsst ihr nutzen."

10.53 Uhr: Adam Szalai entschuldigt sich



Mainz 05-Stürmer hat sich heute auf Facebook für einen Fehltritt in seiner ungarischen Heimat entschuldigt. "Ich bereue meinen Fehler", schreibt er dort. Und: "Sorry, sorry, sorry!"

Was war passiert? Offenbar hatte Szalai bei einem Abendessen ein Glas Wein getrunken und sich danach auf einen Roller gesetzt, um nach Hause zu fahren. Er habe er nicht daran gedacht, dass es null Toleranz in Sachen Alkohol im Straßenverkehr gibt. Szalai wurde von der Polizei angehalten. Er hatte 0,1 Promille und musste eine Strafe von umgerechnet 100 Euro zahlen.

Im Post äußert er sich außerdem überrascht darüber, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind. Konsequenzen seines Vereins habe der 31-Jährige aber nicht zu erwarten, sagte Trainer Sandro Schwarz heute.

Adam Szalai vom FSV Mainz 05 in Aktion: Für einen Fehltritt in seiner ungarischen Heimat entschuldigte sich der Stürmer nun öffentlich. (Quelle: Eibner/imago images)



9.03 Uhr: 400 Studierende und ein Weltmeister zu Gast beim FSV Mainz 05



Der FSV Mainz 05 hat am Montagabend Studierende der benachbarten Johannes Gutenberg-Universität eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. 400 Studierende kamen. Auf dem Podium saß übrigens auch Niklas Kaul, Zehnkampf-Weltmeister und Student der Uni. "Mainz hat neben der Opel Arena viele wunderschöne Ecken, ihr habt eine gute Wahl getroffen. Zu eurer Universität hatten wir schon immer eine enge Verbindung, nicht nur wegen der vielen Werkstudenten oder Aushilfen, die bei uns beschäftigt sind. Auch viele Mitarbeiter kennen den Campus bereits aus Studienzeiten", sagte 05-Vorstandsvorsitzender Stefan Hofmann. Mehr dazu lesen Sie hier...

13.58 Uhr: Mainz 05 startet in die neue Trainingswoche



Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Mainzern nicht: Am Samstag geht es weiter gegen RB Leipzig. Dafür steht ein volles Trainingsprogramm auf der Agenda: Heute startet die neue Woche mit Athletiktraining und Leistungstests, wie der Verein auf Twitter mitteilt. Morgen geht es ab 10 Uhr mit einem öffentlichen Training weiter.

12.06 Uhr: So lief das Wochenende beim Mainz 05-Nachwuchs



Die allermeisten Mainz 05-Mannschaften konnten am Wochenende punkten. Die U19 bleibt ungeschlagen: Mit 3:0 gewann sie gegen den Karlsruher SC und bleibt laut Verein an der Tabellenspitze der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Die U17 holte einen Sieg Bayern München mit 3:2. Die U15 triumphierte gegen FK Pirmasens mit 6:0. Glückwunsch an die Teams!

10 Uhr: Drei Mainzer in der Kicker-Elf des Tages!



Das war enorm wichtig für den FSV Mainz 05: Am Freitag siegten die Mainzer 3:1 gegen den 1. FC Köln und konnten die Abstiegsplätze verlassen.

Simon Terodde schoss die Kölner in der 14. Minute in Führung, die der starke Jean-Paul Boëtius (21.) ausglich. Quaison (57.) brachte mit seinem fulminanten Schuss die Mainzer auf die Siegerstraße, ehe Levin Öztunali alles klar machte (82.). Für ihre starken Leistungen wählten die Kollegen von "Kicker" Boëtius, Quaison und Keeper Zentner in die Elf des Tages, die man sich hier noch mal anschauen kann.

9.27 Uhr: Happy birthday, Robin Zentner!

Mainz 05-Torwart Robin Zentner wird heute 25 Jahre alt. Sein Verein gratuliert – da schließen wir uns gerne an!

