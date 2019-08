Polizei erwischt Verkehrssünder

Mainzer rast mit 200 km/h durch Baustelle

26.08.2019, 12:41 Uhr | cf, t-online.de

Die Verkehrspolizei startete auf den Autobahnen rund um Mainz eine umfangreiche Raser-Kontrolle. Ein Fahrer schockierte selbst erfahrene Beamte.

Ein Autofahrer ist am Wochenende durch eine Baustelle am Autobahnkreuz Mainz Süd mit 200 km/h gerast, teilte die Verkehrsdirektion Mainz mit. Erlaubt waren dort allerdings nur 80 km/h.

Selbst die langjährigen Messbeamten hätten sich erschrocken, als der getunte BMW in der Nacht am Messfahrzeug vorbeigeschossen sei, hieß es. Dem Mainzer Autofahrer drohen nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Führerscheinentzug.







Insgesamt erwischte die Polizei fast 1.250 Autofahrer, die am Wochenende abends und nachts auf den Autobahnen rund um Mainz zu schnell gefahren sind. 13 müssen sogar ihren Führerschein abgeben. Insgesamt wurden 7.290 Autos registriert.