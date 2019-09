Mainz

Marco Weber wirft Julia Klöckner "Wortbruch" vor

16.09.2019, 14:03 Uhr | dpa

Der Parlamentarische Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion, Marco Weber, hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) "Wortbruch" vorgeworfen. Die Ministerin habe entgegen der gängigen Praxis in der laufenden Förderperiode EU-Geld umgeschichtet und bringe damit die Landwirte und Winzer in Rheinland-Pfalz in den nächsten drei Jahren insgesamt um rund zehn Millionen Euro Einkommensunterstützung. "Landwirte und Winzer sind auf diese Beiträge angewiesen", betonte Weber. Dies habe die CDU-Landeschefin als Fraktionsvorsitzende in Mainz auch immer gesagt. Über das Thema und das freiwillige Tierwohllabel will die FDP in dieser Woche in einer Aktuellen Stunde im Landtag debattieren.