Mainz

Themen im Landtag: Ausbaubeiträgen und Landarztquote

18.09.2019, 01:34 Uhr | dpa

Nach langen Debatten über den Ärztemangel auf dem Land steht im rheinland-pfälzischen Landtag heute die Abstimmung über den Gesetzentwurf zur Landarztquote für Medizinstudenten an. Das Landesgesetz zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung sieht vor, dass 6,3 Prozent aller Medizin-Studienplätze an Bewerber gehen, die sich später zehn Jahre als Hausarzt in einem Gebiet mit drohender Unterversorgung verpflichten.

Auf dem Programm steht heute auch die zweite Beratung und damit die Abstimmung über einen Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zu Straßenausbaubeiträgen. Die Union spricht sich wie die AfD für die Abschaffung der Beiträge aus, mit denen die Kommunen Anwohner an den Kosten für den Ausbau oder die Sanierung von Straßen beteiligen können. Beide Fraktionen wollen künftig stattdessen Landesmittel einsetzen, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise.

In der aktuellen Debatte beschäftigt sich das Plenum unter anderem mit Nebeneinkünften von Bürger- und Oberbürgermeistern sowie mit der Situation der Feuerwehren im Land.