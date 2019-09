Mainz

Buxtehuder SV gelingt klarer Sieg beim 1. FSV Mainz 05

22.09.2019, 09:56 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat beim 1. FSV Mainz 05 den erwarteten Auswärtssieg geholt. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun gewann am Samstag beim Aufsteiger sicher mit 39:29 (17:16) und kam im zweiten Auswärtsspiel der Saison zum zweiten Erfolg. "Unser Tempospiel hat 60 Minuten gestochen. Das war unser größter Trumpf. Damit haben wir Mainz vor allem in der zweiten Halbzeit Probleme bereitet", sagte Leun. Beste BSV-Werferin war Lone Fischer mit neun Treffern, darunter ein Siebenmeter.

Allerdings sah der Coach auch Schwächen bei seinem Team. "Mit 39 Toren kann ich gut leben, aber 29 Gegentore sind zu viel", sagte er. "Der körperliche Widerstand war zu wenig und auch vom Kampfgeist her erwarte ich mehr."

So gab der BSV in der ersten Halbzeit eine klare Führung fast noch aus der Hand. "Wir haben dann den Kopf verloren", kritisierte Leun und ergänzte: "Im Positionsangriff war unsere Fehlerquote zu hoch. Da haben wir noch Luft nach oben. Und wir haben uns das Spiel von Mainz aufzwingen lassen und zu tief in der Deckung gestanden."