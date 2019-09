Mainz

Europaminister der Bundesländer tagen in Trier

24.09.2019, 21:33 Uhr | dpa

Die Europaminister der deutschen Länder kommen am Mittwoch (13.00 Uhr) zu einer zweitägigen Konferenz in Trier zusammen. Sie wollen den Beitrag der Länder für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vorbereiten, die in der zweiten Jahreshälfte von 2020 ansteht. Daneben soll es unter anderem auch um die Themen grenzüberschreitende Zusammenarbeit und europäische Industrie- und Wettbewerbspolitik gehen. Es ist das erste Treffen unter rheinland-pfälzischem Vorsitz. Ein Jahr lang wird Rheinland-Pfalz die Europapolitik der Länder koordinieren. Die Ergebnisse der Konferenz werden am Donnerstag vorgestellt.