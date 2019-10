Mainz

Ohne gesperrten Trainer Schwarz: Mainz 05 bei Paderborn gefordert

05.10.2019, 02:50 Uhr | dpa

Ohne den nach einer Gelb-Roten Karte gesperrt fehlenden Trainer Sandro Schwarz will der FSV Mainz 05 den zweiten Sieg in der diesjährigen Bundesliga-Saison feiern. Die Rheinhessen spielen heute bei Aufsteiger SC Paderborn, der in dieser Spielzeit noch sieglos ist und derzeit den letzten Tabellenplatz belegt. Assistent Jan-Moritz Lichte wird Schwarz in der Partie vertreten. Geklärt ist bei den Mainzern, die fünf von sechs Liga-Spielen verloren haben, auch die Torwartfrage: Robin Zentner hat Florian Müller zwischen den Pfosten verdrängt und wird auch am Samstag in der Startformation stehen.