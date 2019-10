Mainz

Mann verliert Kontrolle über sein Auto: Schwer verletzt

06.10.2019, 18:55 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Mainz ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Wagen des 32-Jährigen kam in der Nacht auf Sonntag im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld ins Schleudern und von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In einem Busch kam das Auto zum Stehen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.