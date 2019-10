Mainz

Prozess um Ring-Schecks: Geschäftsmann bestreitet Fälschung

24.10.2019, 10:28 Uhr | dpa

Im Prozess um zwei Schecks im Zusammenhang mit der 2009 spektakulär gescheiterten Privatfinanzierung des Freizeitparks am Nürburgring hat der Angeklagte alle Vorwürfe bestritten. Er sei stets von der Richtigkeit seines Handelns überzeugt gewesen und sei das noch immer, sagte der Schweizer Geschäftsmann am Donnerstag vor dem Landgericht Mainz. Er bestreite jeglichen Fälschungsvorsatz.

Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft Koblenz Urkundenfälschung vorgeworfen. Es geht um zwei Schecks, die er im Sommer 2009 in Zürich und Liechtenstein an Verantwortliche der damaligen Nürburgring GmbH überreichte. Die Schecks gehörten zu einem Konto eines vermeintlichen US-Milliardärs, waren aber nicht gedeckt. Die Privatfinanzierung am Ring platzte und das Land Rheinland-Pfalz musste einspringen.

Der Geschäftsmann erklärte vor Gericht weiter, die Schecks seien Originale gewesen. Er sei zudem berechtigt gewesen, sie auszufüllen, zu unterschreiben und zu übergeben.