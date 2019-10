Mainz

Schwarzbuch listet Fälle der Verschwendung von Steuern auf

29.10.2019, 03:57 Uhr | dpa

Der Bund der Steuerzahler wird heute in seinem bundesweiten Schwarzbuch wieder Fälle von Steuerverschwendung präsentieren. Ein eigenes Buch für Rheinland-Pfalz wird es zwar nicht geben, in der deutschlandweiten Auflistung sind aber sehr wohl auch Fälle aus dem Land zu finden, über die am Dienstag die Mainzer Vertretung des Steuerzahlerbundes informieren wird.

Auch abseits des Schwarzbuches schaltet sich der Steuerzahlerbund immer wieder in politische Debatten ein. Angesichts des von der Mainzer Staatskanzlei angekündigten "Mediendienstes" für die Kommunikation mit Bürgern über soziale Netzwerke hatte er etwa im Frühjahr die Befürchtung geäußert, das damit vor der Landtagswahl 2021 die "Werbemaschinerie auf Steuerzahlers Kosten" verstärkt werden solle. Ende 2018 forderte er eine "kommunale Flurbereinigung", damit Kreise, Städte und Gemeinden in größeren Einheiten effizienter arbeiten können. Die Stadt Kaiserslautern hat der Bund schon mal aufgefordert, das Fritz-Walter-Stadion zu verkaufen.