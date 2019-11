Mainz

Fußgänger stirbt nach Unfall in Mainz

04.11.2019, 16:25 Uhr | dpa

Der in Mainz angefahrene 18-Jährige ist am Montag seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann war in der Nacht auf Freitag eine Landstraße am Fahrbahnrand entlang gelaufen. Ein 47-jähriger Autofahrer erfasste den Fußgänger von hinten. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Es müsse noch der Bericht des Gutachters abgewartet werden, sagte ein Polizeisprecher.