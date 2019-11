Mainz

Mainzer Carneval-Verein: Urban als Präsident bestätigt

05.11.2019, 09:14 Uhr | dpa

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) geht mit seinem Präsidenten Reinhard Urban auch in die Kampagne 2020. Eine Mitgliederversammlung bestätigte ihn am Montagabend im Amt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Dem Vernehmen nach trat Urban in der als turbulent beschriebenen Versammlung überraschend ein weiteres Mal an. Die Mitglieder wählten auch einen komplett neuen Vorstand. Der gebürtige Münchener Urban leitet den größten Mainzer Fastnachtsverein seit drei Jahren. Zu seinen Aufgaben gehörte zuletzt die Überwindung von erheblichen Finanzproblemen. Der 1838 gegründete MCV organisiert alljährlich den Mainzer Rosenmontagszug.