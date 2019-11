Stichwahl entschieden

Michael Ebling bleibt Oberbürgermeister von Mainz

10.11.2019, 19:34 Uhr | dpa , t-online.de

Michael Ebling kann Oberbürgermeister von Mainz bleiben. Das ist das Ergebnis der Stichwahl gegen Herausforderer Nino Haase vom Sonntag. Ebling siegte am Ende mit klarem Vorsprung.

Der neue und alte Oberbürgermeister von Mainz kommt von der SPD und heißt Michael Ebling. Der 52-Jährige setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen seinen parteilosen Herausforderer Nino Haase mit deutlichem Abstand durch.

Ebling lag laut dem vorläufigen Endergebnis aus den 103 Mainzer Wahlbezirken mit 55,2 Prozent der Stimmen vorn. Für den 36-jährigen Haase stimmten 44,8 Prozent der Wähler. Im ersten Wahlgang hatten 41 Prozent der Wähler für Ebling votiert. Haase hatte 32,4 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen. Die übrigen Stimmen entfielen auf die anderen Kandidaten.



Ebling siegt in fast allen Wahlbezirken

Bei der Stichwahl am Sonntag gewann Ebling jetzt in allen Mainzer Wahlbezirken außer in Marienborn, Lerchenberg, Drais, Hechtsheim, Laubenheim und Weisenau gegen seinen Herausforderer.

"Ich muss jetzt mal durchschnaufen", sagte der sichtlich erfreute alte und neue Oberbürgermeister bei der SPD-Wahlparty. "Aber dann geht es mit dem gleichen Tempo und dem gleichen Einsatz weiter. Die Menschen haben es verdient, dass man sich für sie abrackert."

Sein Herausforderer Nino Haase gratulierte Ebling zum Sieg und erklärte im Rathaus: "Wir haben sechs Stadtteile gewonnen, das ist ein wirklich gutes Ergebnis." Er fühle zwar die Enttäuschung, aber: "Wir haben einen Wahlkampf in Mainz initiiert, der die Menschen begeistert hat."

Wahlbeteiligung niedriger als in erster Runde

In der Tat lag die Wahlbeteiligung inklusive der Briefwähler bei rund 40,2 Prozent und damit deutlich höher als in der letzten Stichwahl 2012 zwischen Ebling und Günter Beck (34,3 Prozent). In der ersten Runde mit fünf Kandidaten vor zwei Wochen hatte die Wahlbeteiligung bei 45,8 Prozent gelegen. Rund 160.000 Menschen waren wahlberechtigt.







Die SPD stellt seit 70 Jahren den Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Ebling ist seit 2012 OB von Mainz, seine nächste Amtszeit soll am 18. April 2020 beginnen.