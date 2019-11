Mainz

Landtag tagt: Neufassung des Landesverfassungsschutzgesetzes

13.11.2019, 02:09 Uhr | dpa

Die Novelle zum Landesverfassungsschutzgesetz und der Bericht zu Erziehungshilfen beschäftigen den rheinland-pfälzischen Landtag heute. In der aktuellen Debatte am ersten der beiden Plenumstage geht es auf Initiative der CDU um Kritik an der Bildungspolitik der Landesregierung. Die AfD will in der 92. Sitzung des Landtags über die Auswirkungen des Spardrucks auf Banken für Rheinland-Pfalz debattieren. Die FDP-Fraktion macht die Lage rheinland-pfälzischer Bauern und Winzer zum Thema.

Auf Antrag der Regierungsfraktionen wird auch über den Einsatz von Drohnen im Steillagenweinbau gesprochen. Die CDU hat einen Alternativantrag mit dem Titel "Weinkultur und Natur stärken - Steillagen in die digitale Zukunft begleiten" eingebracht.