Mainz

Landtag: Unimedizin, Lage kleiner Kliniken und Brücken

14.11.2019, 02:46 Uhr | dpa

Eine Woche vor der Freigabe der Hochmoselbrücke für den Verkehr wird das Bauwerk heute Thema im rheinland-pfälzischen Landtag. Doch damit nicht genug der Brücken: Auch über eine zweite Rheinbrücke im Süden des Landes zwischen Wörth und Karlsruhe sowie die Situation der Rheinbrücken insgesamt werden die Parlamentarier debattieren.

Einmal mehr beschäftigt sich der Landtag zudem mit der schwierigen Situation der defizitären Mainzer Unimedizin. Am vergangenen Montag hatte sich Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) mit Vertretern der Klinik getroffen. Das Land sicherte zu, ein Konzept zur Entwicklung des Standortes zu erarbeiten. Bis Ende 2020 sollen erste Ergebnisse vorgelegt werden. Die Unimedizin ächzt unter anderem auch unter der dezentralen, teils alten Gebäudestruktur.

Ein drittes Thema im Plenum heute ist der Strukturwandel der Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz. Am Dienstag hatte die Katholische Kliniken Lahn GmbH mit je einem Haus in Bad Ems und Nassau Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Aus dem Anlass hatte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) moniert, die wirtschaftliche Situation kleinerer Kliniken werde wegen Bundesvorgaben zunehmend schwieriger. Im Mittelrheintal hatten kürzlich die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel unter Verweis auf bundesweite gesundheitspolitische Vorgaben ihre geplante Schließung mitgeteilt.