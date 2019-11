Zeltingen-Rachtig

Hochmoselbrücke mit neuer Straße ab heute frei für Verkehr

21.11.2019, 01:52 Uhr | dpa

Nach rund acht Jahren Bauzeit ist es soweit: Die riesige Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig wird heute für den Verkehr freigegeben. Als Erste werden nach einem Festakt Politiker im Konvoi über die 1,7 Kilometer lange und bis zu 160 Meter hohe Brücke fahren. Ab späteren Nachmittag soll dann der reguläre Verkehr über die Brücke im Landkreis Bernkastel-Wittlich rollen, wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz mitteilte.

Mit der "Jungfernfahrt" der Politiker geht das aktuell größte Brückenbauprojekt in Europa zu Ende. In Deutschland ist der Riese die Nummer zwei: Die Kochertalbrücke (maximal 185 Meter) in Baden-Württemberg ist noch höher. Zur Verkehrsfreigabe sind alle interessierten Bürger eingeladen.

Die Brücke ist Teil einer insgesamt 25 Kilometer langen neuen Strecke (B50 neu) zwischen Eifel und Hunsrück, die mit dem Startschuss auf der Brücke dann durchgängig befahrbar sein wird. Der sogenannte Hochmoselübergang schafft eine direkte Straßenverbindung zwischen den Benelux-Staaten und dem Rhein-Main-Gebiet.

Das Bauwerk war seit seiner Planung umstritten. Kritiker bemängeln, die Brücke zerstöre das idyllische Landschaftsbild zwischen den Weinorten Ürzig und Rachtig. Auch Kostensteigerungen sorgten für Schlagzeilen. Nach derzeitiger Planung kostet das gesamte Projekt 483 Millionen Euro, auf die Brücke entfallen rund 175 Millionen Euro.