Mainz bei bundesweitem Städteranking im oberen Drittel

21.11.2019, 10:39 Uhr | dpa

Bei einem deutschlandweiten Vergleich von Großstädten hat Mainz in Rheinland-Pfalz die beste Platzierung geschafft. Die Landeshauptstadt landete bundesweit auf Platz 19 und damit im oberen Drittel der Wertung. Ein Wermutstropfen bleibt trotzdem: Bei dem Städtevergleich im Vorjahr hatte es Mainz noch auf Platz 13 geschafft.

Für die Studie verglich das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit Sitz in Köln insgesamt 71 kreisfreie Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern in Deutschland. In die Bewertung flossen unter anderem die Bereiche Immobilien und Bildung ein.

Minuspunkte bekam Mainz dem Studienleiter Hanno Kempermann zufolge unter anderem im Bereich Immobilien. Es seien weniger neue Wohnungen gebaut worden. Außerdem seien weniger Leute zugewandert als noch beim Vergleich im vergangenen Jahr. Punkten können habe Mainz dagegen bei der Bildung. Der Anteil der Schüler ohne Abschluss sei deutlich niedriger als in anderen Städten ausgefallen. "Da klappt offensichtlich einiges gut, was die Integration von Schülern angeht", sagte Kempermann.

Kaum Veränderungen im Vergleich zur Vorjahresstudie gab es bei Ludwigshafen. Sie Stadt belegte wie zuvor Platz 34, Koblenz kam auf Rang 35 und rutschte damit um zwei Plätze ab.

Trier dagegen machte dagegen fünf Plätze gut und landete in der Gesamtwertung auf Rang 48. Verbesserungen gab es in der Moselstadt unter anderem bei der Betreuung von Kindern zwischen drei und sechs Jahren. "Die gehen in Richtung Vollbetreuung", sagte der Leiter der Studie. Insgesamt sei die Lebensqualität in Trier gestiegen.

