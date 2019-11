Mainz

Rund 2500 Zwangsräumungen im Jahr

22.11.2019, 06:09 Uhr | dpa

Fast 2500 Zwangsräumungen waren im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz angesetzt. Ab 2020 soll zudem erhoben werden, ob die Räumung tatsächlich durchgeführt und wie der Wohnraum genutzt wurde, wie das Justizministerium in Mainz mitteilte. Viele Städte in Rheinland-Pfalz helfen betroffenen Mietern, nicht in die Obdachlosigkeit abzurutschen. Sie begleichen beispielsweise ausstehende Mieten oder stellen Ersatzunterkünfte zur Verfügung, wie eine dpa-Umfrage zeigt.